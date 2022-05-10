Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgil konuşması şu şekilde; "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik kamplarının başvuruları bugün itibarıyla başladı. Daha önce 12-22 yaş aralığını kapsayan bu kamplardan yararlanma sınırını gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda 25 yaşa yükselttik. Bu yıl yaklaşık 200 bin gencimiz bu kamplarda ağırlanarak kendilerine spordan kültür faaliyetlerine kadar uzanan geniş yelpazede hizmetler verilecek. Tüm gençlerimizi Temmuz ayına kadar sürecek Gençlik Kampları başvurularına katılmaya özellikle davet ediyorum."