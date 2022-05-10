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Gençlik Kampı başvurusu ne zaman? 2022 Gençlik Kampı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Gençlik Kampı başvuruları için beklenilen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Gençlik Kampı başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Gençlerin kültürel ve sosyal gelişiminin hedeflendiği projede ücret ödemesi de yapılmayacak. İşte, GSB Gençlik kampı başvuru şartları ve konuyla ilgili merak edilenler…

  • 01
    Gençlik Kampı başvurusu ne zaman? 2022 GSB Gençlik Kampı başvuru tarihleri ve şartları neler? Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Kampı başvuru tarihleri merak konusu oldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan açıklamaya göre başvurular başladı ve  yaş sınırı 22'den 25'e yükseltildi. Gençlerin sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan Gençlik Kampı başvurusunun ne zaman başlayıp ne zaman bittiği araştırılıyor. İşte, 2022 GSB Gençlik Kampı başvuruları ve şartları…
  • 02
    Gençlik Kampı başvurusu ne zaman? 2022 GSB Gençlik Kampı başvuru tarihleri ve şartları neler? Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

    GENÇLİK KAMPI BAŞVURU NE ZAMAN?

    2022 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampı başvuruları 9 Mayıs Pazartesi itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuru sürecinin başladığını duyururken yaş sınırının da 22’den 25’e yükseltildiğinni altını çizdi. 2022 Gençlik Kampı başvuruları Temmuza ayına kadar sürecek.
  • 03
    Gençlik Kampı başvurusu ne zaman? 2022 GSB Gençlik Kampı başvuru tarihleri ve şartları neler? Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgil konuşması şu şekilde; "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik kamplarının başvuruları bugün itibarıyla başladı. Daha önce 12-22 yaş aralığını kapsayan bu kamplardan yararlanma sınırını gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda 25 yaşa yükselttik. Bu yıl yaklaşık 200 bin gencimiz bu kamplarda ağırlanarak kendilerine spordan kültür faaliyetlerine kadar uzanan geniş yelpazede hizmetler verilecek. Tüm gençlerimizi Temmuz ayına kadar sürecek Gençlik Kampları başvurularına katılmaya özellikle davet ediyorum."
  • 04
    Gençlik Kampı başvurusu ne zaman? 2022 GSB Gençlik Kampı başvuru tarihleri ve şartları neler? Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

    GENÇLİK KAMPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Gençlik Kampları başvuruları herhangi bir ücret ödemesi yapmadan, ‘https://gencizbiz.gsb.gov.tr’ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları duyurulacak.

    GENÇLİK KAMPI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    Gençlik Kampı başvurusu ne zaman? 2022 GSB Gençlik Kampı başvuru tarihleri ve şartları neler? Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

    GENÇLİK KAMPI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    2022 Gençlik Kampı başvuru şartları henüz belli olmadı. 2021 yılı için GSB Gençlik Kampı başvuru şartları şu şekildeydi;

    a) Aylık net aile geliri 2.825,90 TL’nin (2021 asgari ücretinin) altında olanlara,

    b) Bakanlığımıza bağlı Gençlik Merkezlerine veya Genç Gönüllüler web sitesine üye olanlar,

    c) Kamplarımıza katılmak amacıyla üç yıl başvurduğu halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara, öncelik tanınacaktır.
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    Gençlik Kampı başvurusu ne zaman? 2022 GSB Gençlik Kampı başvuru tarihleri ve şartları neler? Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

    Bu kapsamda, kampa katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecektir. Belge ibraz etmeyenlerin başvuruları iptal edilecek, yerine yedek listeden kampçı ataması yapılacaktır.

    Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecektir.

    Bu kapsamda kampa doğrudan katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecektir. Belge ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılarak yerlerine yedek listeden kampçı ataması yapılacaktır.

    *Gençlik kamplarına katılacakların kamplara atamaları, Kamp Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

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