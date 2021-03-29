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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan umutlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların başarılı sonuçlar alınacağına inandığını belirtti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan umutlu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun olimpiyatlarla ilgili görüşlerine yer verildi.

Olimpiyat Oyunları için şu ana kadar 11 branşta 62 kotanın alındığını, Paralimpik Oyunlar için ise 8 branşta 55 sporcunun katılım hakkı elde ettiğini aktaran Kasapoğlu, "Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için kota müsabakaları henüz bitmedi ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Sporcularımızdan hepimizi sevindiren kota haberleri alıyoruz. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak. Olimpiyatlara giden yolda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve sporcularımıza her türlü katkıyı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'ndan çok umutlu olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Geçen yıl da olimpiyatlara hazırdık. Sakatlığı olan arkadaşlarımız vardı. Cimnastikte İbrahim Çolak, güreşte Taha Akgül operasyon geçirdiler, iyileştiler ve onlar için bu süreç bir avantaja dönüştü. Diğer milli sporcularımız daha da motive oldu. Olimpiyat sürecinde pek çok branşta muazzam dereceler elde ettik, ilklere şahit olduk. İnanıyoruz ki bu başarılar bizi önümüzdeki süreçte daha büyük sevinçlere taşıyacak. Tokyo'da bu süreci hep birlikte taçlandıracağız. En başarılı olimpiyatlara adayız. Bunu birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin büyük bir spor potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son dönemde pek çok branşta tarihi başarılar elde ettik. Altyapıdan tesisleşmeye, yetenek taramalarından olimpiyat hazırlık merkezlerine, milli sporcu bursuna kadar tüm çalışmalarımız, bu başarıların kilometre taşları. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporun içinden gelmesi, sporculara verdiği değer, bizim en büyük şansımız. Son 19 yılda spora yapılan yatırımlar devasa boyutta. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükran borçluyuz. İnşallah biz de bu yatırımların karşılığını sporcularımızın başarılarıyla, kazandıkları madalyalarla alacağız. 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'ndan sporcularımız, antrenörlerimiz, spor yöneticilerimiz, kısaca hepimizin beklentisi yüksek. Tokyo'da adımızdan söz ettireceğimize inanıyorum."

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