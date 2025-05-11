Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Serdal Adalı'ya tebrik mesajı - Beşiktaş Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Serdal Adalı'ya tebrik mesajı

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 20:26 Güncelleme: 11.05.2025 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak'tan Beşiktaş Başkanı Adalı'ya tebrik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş’ın yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

        “Beşiktaş Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"