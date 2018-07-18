Bakanlık, 50 milyon TL'ye mal olacak projede son aşamaya geldi.



Amatör Evi olarak anılacak projenin ihalesi bir ay içerisinde yapılacak ve 2019 Ağustos Ayı'nda amatörlerin hizmetine sunulacak.



TESİSTE NELER OLACAK?



Yapılması planlanan tesiste, 6 nizami futbol sahası, amatörlerin kamp yapabileceği 5 yıldızlı tesis, 8 adet tenis kortu, soyunma odaları, sauna, toplantı salonları, 1500 kişi kapasiteli tribün ve amatörlere ait idari ofisler yer alacak.





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