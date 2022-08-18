Genco Erkal KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda

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KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, tiyatronun güçlü isimlerini ve sezonun dikkat çeken yapımlarını sahnesinde ağırlamaya devam ediyor! Usta tiyatrocu Genco Erkal’ın Tülay Günal’la birlikte, Nazım Hikmet’in sürgün yıllarını ve vatan hasretini şarkılar eşliğinde anlattığı “Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar” adlı oyunu 23 Ağustos Salı akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’na konuk olacak.

Haftanın diğer oyunları, Sarı Sandalye ekibinin sahnelediği, Fransız yazar Alfred Jarry’nin dünyaca ünlü “Kral Übü” oyunu, 24 Ağustos Çarşamba akşamı; trans bir kadının hikâyesini kurmacayla gerçeği harmanlayarak sahneye taşıyan ödüllü SFRPZTF yapımı “Eylül” ise 25 Ağustos Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu 2022 Programı

23 Ağustos Yaşamaya Dair – Dostlar Tiyatrosu

24 Ağustos Kral Übü – Sarı Sandalye

25 Ağustos Eylül – SFRPZTF31 Ağustos Baba Kız – Müjdat Gezen Tiyatrosu

1 Eylül Fanatik – Siyah Beyaz ve Renkli

2 Eylül Biraz Eksik Yaz Gecesi, Biraz Fazla Rüyası – Kumbaracı50

5 Eylül Ağaçtaki Kız – DasDas 7 Eylül Üçü Bir Arada – Davran Tiyatrosu