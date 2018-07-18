Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, "Hudutlarımızın güvenliği, her hal ve şartta mutlaka sağlanacaktır. Teröristle Mücadele Harekatı, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri her yerde olduğu gibi hava sahamız ve denizlerimizde de ülke ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlı duruşunu devam ettirecektir." dedi.

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