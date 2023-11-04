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Bu cilt sertleşmesi bebeğin görünümünü önemli ölçüde değiştirir ve dudaklarının ve göz kapaklarının ters dönmesine neden olabilir. Ayrıca göğüs çevresinde daralmaya neden olarak nefes almalarını ve yemek yemelerini zorlaştırabilir.

Daha önceki şartlarda bu rahatsızlığa sahip kişiler çok fazla yaşamayazken; yeni gelişmeler sayesinde kişiler çok daha uzun ve normal bir hayat sürebiliyor.