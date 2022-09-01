Geniz akıntısına iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Nemlendirilemeyen durumlarda bireyin solunum sisteminde tahriş meydana gelebilmektedir. Pek çok farklı nedenden dolayı da bezler fazla çalışmakta ve bu da daha fazla salgı üretilmesine neden olmaktadır. Sonucunda ise geniz akıntısı sorunu ortaya çıkmaktadır. Peki, geniz akıntısına iyi gelen şeyler, geniz akıntısına iyi gelen çaylar nelerdir? Tüm detaylar…

Geniz Akıntısına İyi Gelen Şeyler

Geniz akıntısı burunda var olan kemik eğriliği veya başka şekil bozukluklarından dolayı ya da soğuk algınlığı ile ortaya çıkabilmektedir. Sinüzit durumu da buna yola açabilmektedir. Eğer böyle bir durum mevcut ise ilk olarak su tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda mutlaka zencefil çayının tüketilmesi, bal kullanılması önerilmektedir. Bu çay ve bol sıvı tüketimi bireyin rahatlamasına yol açabilmektedir.

Bununla birlikte tuzlu su ile düzenli bir şekilde gargara yapılması gerekmektedir. Çünkü tuzlu su tıkanmış olan kısımların açılmasına yardımcı olmaktadır. Sarımsakta yine geniz akıntısına iyi gelen şeyler arasında yer almaktadır.

Geniz Akıntısına İyi Gelen Bitkiler

Geniz akıntısına iyi gelen şeylerden biri de bitkilerdir. Özellikle zencefil, papatya çayı ve adaçayı bireyin oldukça rahatlamasına neden olmaktadır. Bununla birlikte zencefil tüketimine de önem verilmesi gerekmektedir. Sarımsak, limon ve portakal mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır. Ancak zencefil ve bak birleşiminin pek kişi tarafından uygulandığı ve oldukça rahatlatıcı bir yöntem olduğu gözlemlenmektedir.

Geniz Akıntısına İyi Gelen Çaylar

Birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen geniz akıntısı, kişinin hayat kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca sürekli olarak rahatsız hissetmesini sağlamaktadır. Bu nedenle geçmesi için çaba sarf edilmektedir. Özellikle bazı bitkilerin ve çayların bu duruma iyi geldiği söylenmektedir. Ancak bu durum kişiden kişiye değişebilmektedir. Bazılarında kısa sürede akıntı geçerken bazılarında uzun süre devam edebilmektedir. Geniz akıntısına iyi gelen çaylar arasında ilk olarak adaçayı ve yeşil çay bulunmaktadır. Bu ikisinin dışında en çok önerilen çay ise zencefil çayıdır. Balla karıştırılıp tüketilmesi gerektiği söylenmektedir.

Geniz Akıntısına İyi Gelen Yiyecekler

Bireyleri genelde soğuk algınlığından dolayı etkileyen geniz akıntısı bazen şekil bozukluklarından dolayı ortaya çıkmaktadır. Oldukça rahatsız edici bir sorun olduğundan dolayı nasıl geçeceği pek çok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. İlk olarak evde yenilen besinlere ve içilen çaylara önem verilmesi gerekmektedir. Bağışık güçlendiren besinlere yönelmek iyi bir seçenek olmaktadır. Bunun yanında sarımsak, soğan, limon, zencefil, bal, elma sirkesi gibi besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. Ayrıca adaçayı, yeşil çay, portakal suyu gibi öneriler de bulunmaktadır. Beslenmeye dikkat edilmesi gereken bir dönemdir.

Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir İbrahim Saraçoğlu

İbrahim Saraçoğlu geniz akıntısı sorunu için adaçayı ile yapılan kürü önermektedir. Kürün yapımı için su ve adaçayı kullanılması yeterli olacaktır. İlk olarak bir bardak kaynatılmış suyun içerisine bir poşet adaçayı konulmalıdır. Ardından çayın 10 dakika boyunca demlenmesi beklenmektedir. Çayın demlendiği esnada su kaynatılmamalıdır. Daha sonra ise süzülüp içilmesi gerekmektedir.