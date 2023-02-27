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Haberler Sağlık Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Geniz Eti Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Geniz eti ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Geniz eti ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Geniz eti ameliyatı mı oldunuz? Herhangi bir sebepten dolayı ameliyat olduysanız sonrasında da çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü olay, ameliyat olduktan sonra da devam ediyor. Bu sebeple ameliyatların sonrasında dikkat etmeniz gerekenlerin neler olduğunu bilmelisiniz.

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Geniz Eti Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Bizler de size şimdi geniz eti ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilmeniz gerekenleri aktaracağız. Aynı zamanda geniz eti ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer bunları da detaylı bir şekilde anlatacağız.

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Geniz eti büyümesiyle karşı karşıyaysanız bu durumda hemen ameliyata alınmanız gerekiyor. Geniz eti ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenleri biliyor olmalısınız.

Geniz eti ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalıdır?

  • İlk iki ya da üç gün boyunca sadece sıvı gıdalar tüketmelisiniz.
  • Süt, püre, meyve suyu tercih edebilirsiniz
  • Makarna yiyebilirsiniz.
  • Boğazı çizmeyecek gıdalar tercih edin
  • Aynı zamanda bol su tüketin
  • Sıcak yiyecek ve içecek tüketmeyin.

Özellikle ilk 3- 4 saat hiçbir şey yiyip içmemelisiniz. Eğer ameliyat çocuklarda yapıldıysa da huzursuz hissedebilirler ve ağlayabilirler. Bu sebeple böylesi durumlara hazırlıklı olmalısınız.

Aynı zamanda geniz eti ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü sorusu da merak ediliyor. Enfeksiyon görülme ihtimali çok yüksektir. Bu ameliyat sırasında da olabilir ya da sonrasında da olabilir. Ama endişelenmeyin, hemen doktorunuzla iletişime geçtiğinizde size yardımcı olacak ve doğru tedaviyi uygulayacaklar.

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi Ne Kadar?

Bir diğer önemli konu da geniz eti ameliyatı sonrası iyileşme süresi ile ilgilidir.

Bu süreç aslında çok da uzun değildir. Ameliyatın ardından birkaç hafta boyunca sesinizde değişme, boğukluk ya da incelme olabilir. Bunlar normaldir. Aynı zamanda geniz eti ameliyatları çocuklarda 4-5 gün içerisinde geçebiliyorken yetişkinlerde bu süre 1-2 gündür. Ama yine de dikkat etmeniz gereken çok fazla nokta olduğunu unutmayın.

Bunlara dikkat ettiğiniz sürece daha hızlı iyileşeceksiniz.

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Şimdi ise oldukça önemli bir başka konuya geçeceğiz. Geniz eti ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer ve neler yapılmaz? Öncelikle dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedelim:

  • Ameliyattan sonraki ilk 3-4 saat kadar hiçbir şey yiyip içmemelisiniz.
  • Doktorunuzun verdiği ilaçlardan başka ilaç kullanmamalısınız.
  • İlk 2 gün az sıvı almamaya çalışın. Bol su içmelisiniz. Eğer az sıvı tüketirseniz ateşlenebilirsiniz çünkü vücudunuz yeteri sıvıyı alamayacaktır.
  • Yutkunurken çok fazla ağrınız olabilir. Ağrı kesicileri düzgün bir şekilde kullanmalısınız.
  • Ağrılarınız ise ortalama birkaç gün sürecektir. Çocuklarda iyileşme süresi 4-5 günken yetişkinlerde 10 güne kadar uzayabilir.

Buna ek olarak geniz eti ameliyatı sonrası banyo da yapmamalısınız. Özellikle ilk gün dikkat etmelisiniz. Sonrasında da banyo yaparken doktorunuzun size vereceği tıkaçları kullanmalısınız. Böylece kulağa su kaçmasını da engellemiş olacaksınız.

Ayrıca kontrollerinizi de aksatmamanız gerekiyor. İlk kontrol genelde 5-7 gün sonrasında oluyor. Bu süre içerisinde enfeksiyon var mı yok mu ya da ağrının şiddeti ne durumda gibi önemli konuların takibini yapmalısınız. Böylece doktorunuz kontrol yaparken nelere öncelik vermesi gerektiğini de biliyor olur. Bu sebeple dikkatli olun ve uyulması gereken kurallara uyun.

İşte sizlere geniz eti ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında her şeyi öğrendiniz. Şimdi yapmanız gerekenleri önemseyerek bunlara öncelik verin. Böylece daha rahat ve hızlı bir iyileşme süreci geçirebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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