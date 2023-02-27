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Haberler Sağlık Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Bel fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Bel fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

İnsanların neredeyse yüzde 60’ından fazlasında bel fıtığı görülüyor. Çok fazla etkene bağlı olarak oluşan bel fıtığı bir süre sonra dayanılamaz bir ağrı verir ve böyle olduğunda da ameliyat zorunludur. Eğer ameliyat olduysanız ya da olacaksanız mutlaka bilmeniz gereken detayları öğrenmelisiniz. Böylece telaşa kapılmadan süreci rahat atlatabilirsiniz.

Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Bel fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler? Bütün bunlara ek olarak bel fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer bunu da biliyor olmalısınız. Hemen okuyun ve hepsini öğrenin.

Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi Nedir?

Ameliyat oldukça zorlu olsa bile iyileşme süresi biraz daha kısa sürecektir.

Diğer ameliyatlara kıyasla bel fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süresi ortalama bir ya da üç gün arasında değişir. Tabi ki bu süre içerisinde ağrılarınız geçecek ya da koşabilecek duruma geleceksiniz gibi algılamayın. Sadece ameliyat bölgesi iyileşmeye başlayacak ve dikkatli davrandığınızda günlük hayatınızı etkilemeyecek.

Ameliyat olduktan bir gün sonra herhangi bir sorun yaşanmadıysa ve her şey olması gerektiği gibi gerçekleştiyse, normal günlük hayatınıza dönebilirsiniz. Ama yine de olası bir riskle karşılaşmamak adına üç gün boyunca istirahat etmelisiniz.

Buna ek olarak bel fıtığı ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı?

  • Bol sıvı tüketmek zorundasınız.
  • Sebze ve meyve ağırlıklı tüketim yapabilirsiniz
  • Yumuşak gıdalar tüketin
  • Çorba içebilirsiniz.

Bunları dikkate aldığınızda ve beslenmenize dikkat ettiğinizde daha hızlı iyileşebilirsiniz. Ayrıca bel fıtığı ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer diye de merak ediyor olabilirsiniz. Ameliyat sonrası ağrılar, sizin hastalık derecenize göre farklılık gösterecektir. Eğer çok zorlu bir ameliyat geçirdiyseniz ağrılar 5- 6 ay kadar sürebilir. Ama çok zorlu değilse de iki ay içerisinde azalacak ve sonrasında da kaybolacaktır.

Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Tabi ki bel fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler konusuna devam ederken nelerden uzak durmanız gerektiğini de bilmelisiniz.

  • Özellikle ilk 6 saat boyunca hiçbir şey yememelisiniz ve içmemelisiniz.
  • Ameliyat sonrasında ilk bir ay araba kullanmamalısınız.
  • Kesinlikle ani hareketler yapmayın ve hızlı kalkmayın.
  • Otururken sürekli pozisyon değiştirmeye çalışın. Sabit kalmayın.
  • 60 gün içerisinde bel egzersizlerinden uzak durun. 60 günün sonunda egzersizlere başlayabilirsiniz.
  • Bel fıtığı ameliyatı sonrası banyo da yapmamalısınız. Yaranın hemen su görmemesi gerekiyor.
  • Ağır kaldırmayın. Uzun bir süre bu durumdan uzak durun.

Bunlara dikkat ederseniz ağrılarınız daha çabuk geçecektir ve daha hızlı iyileşeceksiniz.

Ameliyat Enfeksiyona Sebep Olur mu?

Bir başka merak edilen konu ise bel fıtığı ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü?

Aslında bu imkansız değildir ve özellikle fıtık ameliyatlarında da yama enfeksiyonu adı verilen enfeksiyonu kapma ihtimaliniz yüksek. Ama endişelenmeyin, böyle durumlarda hemen müdahale edilir ve enfeksiyonun geçmesi için tedaviye başlanır. Aynı zamanda pansumanların yanlış yapılmasından ya da düzenli tedavi yapılmamasından kaynaklı da enfeksiyonlar görülebilir.

Yine de bel fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci içerisinde her hareketiniz ve her ağrı son derece önemli. Ağrılar için her ne kadar ilaç verecek olsalar bile yine de sizin bu ilaçları doğru kullanmanız gerekiyor. Ekstra başka ilaç da almamalısınız. Vücudunuz için zararlı olabilir.

Buna ek olarak düzenli istirahat da büyük önem taşıyor. Yazının genelini dikkate aldığınızda ve uyguladığınızda iyileşme sürecinizin hızlandığını fark edeceksiniz. Çünkü sürecin tamamı bir arada ele alınmalı ve bu sebeple de dikkatli olunmalı.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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