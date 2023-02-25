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Haberler Sağlık Rahim Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Rahim Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Rahim ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Rahim ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Kadınların en büyük sorunlarından birisi rahimde oluşabilen hastalıklardır. Rahim ağzı kanserleri ya da rahim alınmasına sebep olacak bütün rahatsızlıklar her beş kadından birinde çıkıyor. Bu durumda da erken teşhis son derece önemli.

Rahim Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Rahim Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Bütün bunlara ek olarak sizlere mutlaka bilinmesi gereken bir konudan bahsedeceğiz. Rahim ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler ve rahim ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Bu soruların cevaplarını öğrenmek için hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Rahim Ameliyatı Sonrası Beslenme

Rahim, ters armut şekline sahiptir. Aynı zamanda her ay yenilenen az miktardaki dokuyla kaplıdır. Fetüs burada büyür ve gelişir. Ama bazı durumlarda rahimlerde şüpheli sorunlarla karşılaşılabiliyor ve bu durumda da rahim alma ameliyatı yapılması gerekiyor.

Böyle ameliyatlarda da dikkat edilmesi gereken çok fazla bilgi bulunuyor. Hepsini biliyor olmalısınız ki, sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşmayın.

Şimdi sizlere rahim ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler, bunu açıklayacağız. Öncelikle beslenme kurallarından bahsedelim:

  • Bol sebze ve meyve tüketmeniz gerekiyor.
  • Vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminleri alması oldukça önemli.
  • Aynı zamanda protein tüketimine de ağırlık vermelisiniz.
  • Günde ortalama 8-10 bardak su içmelisiniz.
  • Gaz yapan gıdalardan uzak durmalısınız
  • Lifli gıdalar tüketebilirsiniz. Böylece bağırsak hareketlerinizi artıracaktır.
  • Gazlı içeceklerden kaçının.

Bütün bunlara özen gösterdiğinizde, sağlıklı beslenmeden dolayı iyileşme hızınız da artacaktır. Buna ek olarak rahim ameliyatı sonrası iyileşme süreci boyunca beslenmenize dikkat etmeyi de sürdürmelisiniz.

Rahim Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Rahmi ameliyatı bazı durumlarda zorlu geçerken bazı durumlarda da basit bir işlem olarak görülüyor. Ama kesinlikle kolay bir ameliyat değildir. Buna bağlı olarak ağrılar ve sancılar yaşayacaksınız.

Peki, rahim ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer?

Bu ameliyatın zorluğuna ve süresine göre değişir. Ama rahim ameliyatının ciddi bir operasyon olduğu dikkate alındığında, 3 aya kadar ağrıların sürmesi normaldir. Bu süreçte çok dikkatli hareket etmelisiniz ve ağır kaldırmamaya çalışmalısınız. Ameliyat sonrası ağrıların azalması için doktorunuz size ilaç verecektir. Bu ilaçları da doğru ve düzenli bir şekilde kullanmalısınız.

Rahim Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi Nedir?

Bir diğer merak edilen konu da rahim ameliyatı sonrası iyileşme süresi oluyor. Ameliyatların ardından bir aksilik yaşanmazsa, ameliyatınız rahat geçtiyse 4 hafta kadar sonra iyileşmiş olursunuz, sadece ağrılarınız devam edebilir. Eğer kapalı yöntemle ameliyat geçirdiyseniz de iyileşme süresi 10-15 gündür.

Buna ek olarak dikişlerin erime süresi de ortalama 6 hafta sürecektir. Erime sürecinde de kahverengi tonda akıntılar yaşanabilir. Ama siz yine de bu tür durumları doktorunuzla paylaşmalısınız.

Bu noktada rahim ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü diye de merak ediliyor. Ameliyatlar sonrasında enfeksiyon görülme riski her zaman vardır. Bu sebeple enfeksiyon görüldüğü zaman hemen doktorunuza söylemelisiniz ve oraya tekrar müdahale edilmesi gerekir.

Rahim Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Rahim ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler, sizlere aktardık. Bunlara ek olarak nelerin yapılmaması gerektiğini de bilmelisiniz.

  • Rahim ameliyatı sonrası banyo yapılabilir. Ama yara izini su ve sabunla çok dikkatli yıkamalısınız. Yine de bir sorun yaşamamak adına ilk gün banyoya girmeyin.
  • 4 haftaya kadar ani hareketler yapmamalısınız. Ağır kaldırmamalısınız.
  • 6 haftaya kadar cinsel ilişkiye girmemelisiniz.
  • Genital bölge hijyeninize dikkat etmelisiniz.
  • Zorlayıcı egzersizlerden kaçınmalısınız.

Genel olarak bunlara dikkat ettiğiniz durumlarda ameliyat sonrası süreci rahatlıkla geçirebilirsiniz. Yine de iyileşene kadar kendinize çok dikkat etmelisiniz ve doktorunuzla sürekli iletişim halinde kalmalısınız.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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