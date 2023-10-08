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        Haberler Spor Futbol İtalya Genoa: 0 - Milan: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Genoa: 0 - Milan: 1 MAÇ SONUCU

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Milan, konuk olduğu Genoa'yı 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 00:19 Güncelleme: 08.10.2023 - 00:19
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        Giroud kaleye geçti, Milan kazandı!
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        Ligin iddialı ekiplerinden Milan, deplasmanda Genoa ile karşılaştı.

        Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından Milan, 87. dakikada Christian Pulisic'in golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

        Maçın uzatmalarında her iki tarafta da kaleciler kırmızı kart gördü. Milan'da kaleci Mike Maignan, 90+8. dakikada kırmızı kart gördü ve 5 oyuncu değişikliği nedeniyle konuk ekipte, kaleye golcü futbolcu Olivier Giroud geçti. Genoa'da da 90+13. dakikada kaleci Josep Martinez, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Martinez'in kırmızı kartı sonrası ev sahibi ekipte yedek kaleci Nicola Leali kalan bölümde oynadı.

        Milan'da Olivier Giroud son anlarda kritik bir kurtarış yaparak 3 puanda pay sahibi oldu.

        Genoa'da Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu Berkan Kutlu da 68. dakikada oyuna girdi.

        Ligde 7. galibiyetini alarak puanını 21'e yükselten Milan, zirvedeki yerini korudu.

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