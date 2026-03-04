Gentaş Kimya, 3 Mart itibarıyla talep toplama sürecini tamamladı. 11 TL hisse fiyatı ile 124 milyon 845 bin lot dağıtımı yapan şirket, 'GENKM' borsa kodu ile yüzde 20.5'lik kısmını halka açacak. Öte yandan, merakla beklenen Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı. İşte, Gentaş Kimya halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı