        Haberler Bilgi Ekonomi Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı! Gentaş Kimya (GENKM) kişi başına kaç lot verdi, şirketin halka arzına kaç kişi katıldı?

        Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı! Gentaş Kimya kişi başına kaç lot verdi?

        Gentaş Kimya, 2-3 Mart tarihlerinde talep topladı ve 124 milyon 845 bin lot dağıttı. 'GENKM' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz sonuçları açıklandı. Peki, Gentaş Kimya kişi başına kaç lot düştü ve halka arzına kaç kişi katıldı?

        Giriş: 04.03.2026 - 14:39 Güncelleme:
        1

        Gentaş Kimya, 3 Mart itibarıyla talep toplama sürecini tamamladı. 11 TL hisse fiyatı ile 124 milyon 845 bin lot dağıtımı yapan şirket, 'GENKM' borsa kodu ile yüzde 20.5'lik kısmını halka açacak. Öte yandan, merakla beklenen Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı. İşte, Gentaş Kimya halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı

        2

        GENTAŞ KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Şirket, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı.

        Gentaş Kimya kişi başına 1705 TL değerinde 155 lot verdi. Firmanın halka arzına 805 bin 312 kişi katıldı.

        3

        GENTAŞ KİMYA HİSSE FİYATI

        Gentaş Kimya'nın hisse fiyatı 11 TL olarak belirlendi.

        4

        GENTAŞ KİMYA LOT MİKTARI

        Şirket 124 milyon 845 bin lot dağıttı.

        5

        GENTAŞ KİMYA FİNANSAL TABLO

        Finansal Tablo 2024/6 2023 2022
        - Hasılat 1,6 Milyar TL 3,7 Milyar TL 5,2 Milyar T
        - Brüt Kâr 388,8 Milyon TL 727,6 Milyon TL 833,7 Milyon TL
        6

        GENTAŞ KİMYA FON KULLANIM YERİ

        - Yüzde 45-55 İşletme sermayesi.

        - Yüzde 15-25 Yeni pazarlara erişilmesi.

        - Yüzde 15-25 Finansal borçluluğun azaltılması.

        - Yüzde 5-15 Ürün araştırma ve geliştirmeleri.

        7

        GENTAŞ KİMYA HANGİ BANKALARDA VAR?

        Şirketin hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.

        8

        GENTAŞ KİMYA DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 20.5

        Halka arz büyüklüğü: 1.3 milyar TL

        Tamamı eşit dağıtım

        T1-T2 uygun

        Bist kodu: GENKM

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
