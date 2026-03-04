Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı! Gentaş Kimya kişi başına kaç lot verdi?
Gentaş Kimya, 2-3 Mart tarihlerinde talep topladı ve 124 milyon 845 bin lot dağıttı. 'GENKM' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz sonuçları açıklandı. Peki, Gentaş Kimya kişi başına kaç lot düştü ve halka arzına kaç kişi katıldı?
Gentaş Kimya, 3 Mart itibarıyla talep toplama sürecini tamamladı. 11 TL hisse fiyatı ile 124 milyon 845 bin lot dağıtımı yapan şirket, 'GENKM' borsa kodu ile yüzde 20.5'lik kısmını halka açacak. Öte yandan, merakla beklenen Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı. İşte, Gentaş Kimya halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı
GENTAŞ KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Şirket, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı.
Gentaş Kimya kişi başına 1705 TL değerinde 155 lot verdi. Firmanın halka arzına 805 bin 312 kişi katıldı.
GENTAŞ KİMYA HİSSE FİYATI
Gentaş Kimya'nın hisse fiyatı 11 TL olarak belirlendi.
GENTAŞ KİMYA LOT MİKTARI
Şirket 124 milyon 845 bin lot dağıttı.
GENTAŞ KİMYA FİNANSAL TABLO
GENTAŞ KİMYA FON KULLANIM YERİ
- Yüzde 45-55 İşletme sermayesi.
- Yüzde 15-25 Yeni pazarlara erişilmesi.
- Yüzde 15-25 Finansal borçluluğun azaltılması.
- Yüzde 5-15 Ürün araştırma ve geliştirmeleri.
GENTAŞ KİMYA HANGİ BANKALARDA VAR?
Şirketin hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.
GENTAŞ KİMYA DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Halka açıklık: Yüzde 20.5
Halka arz büyüklüğü: 1.3 milyar TL
Tamamı eşit dağıtım
T1-T2 uygun
Bist kodu: GENKM