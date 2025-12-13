George Clooney: Artık kızları öpmeyeceğim

George Clooney, Hollywood'da 'yakışıklı oyuncu' olarak nitelendirildiği günlerinin sona erdiğini ve eşi Amal Clooney ile yaptığı görüşmelerin ardından artık ekranda öpüşme sahnesi çekmeyeceğini açıkladı.

Kariyeri boyunca Julia Roberts ve Catherine Zeta-Jones gibi isimlerle öpüştüğü birçok romantik komedide rol alan 64 yaşındaki George Clooney, yaşının artık bu tür rollerde yer almasını imkansız kıldığını söyledi.

Verdiği röportajda, bir başka Hollywood ikonunun izinden giderek bu geçişi nasıl yapmayı planladığını anlatan George Clooney; "Paul Newman'ın gittiği yolu izlemeye çalışıyorum: Tamam, artık bir kızı öpmeyeceğim" ifadesini kullandı.

60 yaşındayken eşi Amal Clooney ile bir konuşma yaptığını söyleyen ünlü oyuncu; "Hâlâ ayak uydurabiliyorum, formdayım ama 25 yıl sonra 85 yaşında olacağım. Ne kadar granola bar yersen ye, bu gerçek bir sayı" dediğini aktardı.

'Ocean's Eleven' filminde Julia Roberts ile

ÖPÜŞME SAHNESİ ÇEKERKEN AZAR İŞİTTİ

George Clooney, daha önce bir yönetmenin, sahnede kullandığı "Gerçek hayattaki hareketler" nedeniyle öpüşme becerilerini eleştirmesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Ünlü yıldız, kariyerinin başlarında bir rol arkadaşıyla samimi bir sahne çekerken yönetmenin hareketleri yüzünden onu azarladığı o utanç verici anı anlatırken; "Kariyerimin başlarında bir kızla öpüşme sahnesi çekmem gerekiyordu ve yönetmen 'Böyle değil' dedi. Ben de 'Ama bu benim hareketim! Gerçek hayatta da böyle yapıyorum!' dedim" diye anlattı.