"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM" DEMİŞTİ

Clooney, eşi ve ikizleri Alexander ve Ella ile geçirdiği karantina sürecinin kendisi için ruhen yükseltici ve zenginleştirici olduğunu ifade etmişti.

George Clooney, konuyla ilgili, "Amal ile tanıştığım için kendimi birçok açıdan şanslı hissediyorum. Bugüne kadar hiç tartışmadık." ifadelerini kullanmıştı.