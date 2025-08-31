Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan George Clooney'nin Venedik Film Festivali hayal kırıklığı - magazin haberleri

        George Clooney'nin Venedik Film Festivali hayal kırıklığı

        George Clooney, bu hafta sinüs enfeksiyonu nedeniyle Venedik Film Festivali'ne büyük ölçüde katılamazken, galada eşiyle birlikte boy gösterdi. Ünlü oyuncu, galanın ardından eşiyle Venedik'ten ayrılırken sağlığına kavuşmuş görünüyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 13:55 Güncelleme: 31.08.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Festival hüsranı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        George Clooney, sinüs enfeksiyonu nedeniyle Venedik Film Festivali'ndeki etkinliklere katılamadı. 64 yaşındaki oyuncu, doktorlarının dinlenmesi tavsiyesi üzerine yeni filmi 'Jay Kelly' için yapacağı basın toplantısını kaçırdı.

        George Clooney, yönetmen Noah Baumbach'ın film için yapacağı basın toplantısını da beklenmedik bir şekilde yarıda kesti, filmin oyuncu kadrosu ve ekibiyle akşam yemeğine katılmadı.

        Basın toplantısı moderatörü, ünlü oyuncunun gündüz yapılan fotoğraf çekimine katılmayacağını duyururken; "George Clooney'nin ciddi ve kötü bir sinüs enfeksiyonu var. Umarız bu gece kırmızı halıda olur" dedi.

        REKLAM

        Filmdeki rol arkadaşı Adam Sandler, "Film yıldızları da hastalanır" derken, Laura Dern de "George burada olamayacak kadar perişan durumda" diye ekledi.

        The Hollywood Reporter'a konuşan kaynaklar, Clooney'nin kendini iyi hissetmediğini ve filmin dünya prömiyerinin de yapılacağı yoğun günün öncesinde dinlenmesinin tavsiye edildiğini söyledi.

        Hollywood efsanesi, doktor tavsiyesiyle dinlenmesinin ardından, önceki gece filminin kırmızı halısındaydı. 47 yaşındaki eşi Amal Cloney ile birlikte kırmızı halıda gülümseyerek poz verdi.

        İki çocuk sahibi Clooney çifti, galanın ardından Venedik'ten ayrılırken görüntülendi. İtalyan şehrinde iyileşmeye çalışan George Clooney, sağlığına kavuşmuş şekilde kameralara poz verirken, eşiyle birlikte deniz taksiye bindi ve havaalanına gitti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #George Clooney
        #Venedik Film Festivali
        #hastalık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!