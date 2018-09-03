McCain için cumartesi günü başkent Washington'da bulunan Ulusal Katedral'de anma töreni düzenlenmişti. Törende, eski Başkanlardan Barack Obama ve George W. Bush birer konuşma yapmıştı. Törene, Kongre ve yönetimden yüzlerce kişi katılmıştı.

Başkan Donald Trump ise McCain'in vasiyeti üzerine törenlere davet edilmedi.

ABD'nin eski başkanlarından George W. Bush'un cenaze töreninde eski Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'ya bir parça şekerleme verdiği öne sürüldü.

Görüntülerde Bush, solunda oturan eşi Laura Bush'un elinden aldığı bir parça şekerlemeyi sağında oturan Michelle Obama'ya gizlice veriyor. Michelle Obama'nın, şekerlemeyi alırken teşekkür ettiği ve Barack Obama'nın da bunu onayladığı gözlerden kaçmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ