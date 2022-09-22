Gerard Pique ile ilişkisini noktalayan Shakira: Sıradan bir ayrılık değil!

"AYRILIĞIMIZ SIRADAN BİR AYRILIK DEĞİL"



Futbolcu ile Sasha (7) ve Milan (9) adında iki çocuğu olan Latin şarkıcı, "Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç." diye konuştu.