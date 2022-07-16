O kaymakam tutuklandı 0:00 / 0:00

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Show Haber’den Emrah Doğru’nun haberine göre, Batman'ın Gercüş ilçe Kaymakamı Server Sinanoğlu, alkollü olarak araç kullanırken karşıdan karşıya geçen bir çocuğun ölümüne, bir vatandaşın da yaralanmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 Eylül 2021'de Batman'ın Gercüş ilçesine kaymakam olarak atanan Sinanoğlu, makam aracıyla yalnız başına Diyarbakır'a gitmek için yola çıktı. Kaymakam, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil-Batman Karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Çelik isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, bu kez kırmızı ışıkta duran başka bir araca çarparak güçlükle durabildi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen ambulanslar iki yaralıyı da Bismil Devlet Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan yaralılardan Muhammet Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer yaralının tedavisinin ise sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Muhammet Ç.'nin Diyarbakır'da ailesiyle birlikte yaşadığı, bayram tatili nedeniyle dedesini ziyaret etmek için Bismil'e gittiği öğrenildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞ

Otopsi işlemleri tamamlanan Muhammet'in cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kaymakam Server Sinanoğlu, polislerce doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan muayene ve alınan kan örneklerinde Kaymakamın 27 promil alkollü olduğu ortaya çıkınca hakkında gözaltı kararı verildi.

TUTUKLANDI

Geceyi emniyette geçiren kaymakam Server Sinanoğlu, Bismil Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi savcılıkça sorgusu yapılan Kaymakam, daha sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İfadesi alınan kaymakam, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak, alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaymakam'ın kendisine tahsis edilen resmi makam aracını bulunduğu ilçe sınırları dışına görev haricinde çıkaramayacağı, kişisel, şahsi özel işlerinde kullanamayacağı hükmü nedeniyle ayrıca "Taşıt kanununa muhalefet etmek" suçundan da 3 yıl hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.

VALİDEN TAZİYE ZİYARETİ

Kaymakam Sinanoğlu'nun çarparak ölümüne neden olduğu 13 yaşındaki Muhammet Çelik için Bismil ilçesinde kurulan taziye evine Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ziyarette bulundu. Vali Su, hayatını kaybeden Çelik'in yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak taziyelerini iletti.