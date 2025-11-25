'Gergedanlar' AKM'de sahneleniyor

Absürt tiyatronun öncüsü Eugene Ionesco’nun kaleme aldığı, döneminin acımasız konformizm ve totalitarizm eleştirisi olan Gergedanlar, Güray Dinçol yönetmenliğinde AKM sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Hasan Anamur çevirisiyle izleyiciyle sahneye konan bu başyapıt, İkinci Dünya Savaşı’nda dünyayı kasıp kavuran ve günümüzde de benzerlerine tanık olduğumuz insanlık suçlarını, sıradan insanların hayatları üzerinden trajikomik bir biçimde alaya alıyor.

Oyun, seyirciye “insan olmayı” hatırlatarak, “İnsan kime denir, Gergedan kime? İnsan olmak nerede başlar, nerede biter? Normal ya da anormal nedir?” gibi bir dizi temel sorgulama sunuyor. Ionesco, bu sorularla toplumsal dönüşüm, sürü psikolojisi ve bireyin yabancılaşması üzerine güçlü bir eleştiri ortaya koyuyor.

Gergedanlar - İstanbul Devlet Tiyatrosu; 28 Kasım saat 20.00 ve 30 Kasım saat 15.00’te AKM Tiyatro Salonu’nda seyirciyle buluşacak...