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        Haberler Sağlık Geri ödeme kapsamındaki "glukoz izlem cihazı"ndan 20 bin 267 tip 1 diyabet hastası yararlandı | Sağlık Haberleri

        Geri ödeme kapsamındaki "glukoz izlem cihazı"ndan 20 bin 267 tip 1 diyabet hastası yararlandı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 kişinin yararlandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:14
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        Geri ödeme kapsamındaki "glukoz izlem cihazı"ndan 20 bin 267 tip 1 diyabet hastası yararlandı
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        Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 evladımız yararlandı. Geçtiğimiz senenin aralık ayından bugüne kadar toplam 343 milyon liraya yakın bedeli SGK tarafından karşıladık" ifadelerini kullandı.

        Bakan Işıkhan, vatandaşları destekleyici, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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