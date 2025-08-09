Geri sayım! AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Açık Öğretim Lisesi'nde 2025 yılının üçüncü dönem sınav maratonu geride kaldı. 19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenen oturumların ardından öğrenciler, sonuçların ilan edileceği tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak sonuçlar, binlerce adayın eğitim yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak. İşte merak edilenler...
Temmuz ayında gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavlarının ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Her oturumda adaylara 100 dakika süre verilen sınavlar, öğrencilerin mezuniyet hedefleri ve yeni dönem planları açısından kritik önem taşıyor. MEB’in resmi internet sitesinden paylaşacağı sonuçlar, binlerce kişinin beklediği sürecin sona ermesini sağlayacak. Detaylar haberimizde...
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
MEB'in yayımladığı takvim ile beraber Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı belli oldu.
AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.