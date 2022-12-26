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Tarih yaklaştı! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru süreci sonrasında gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihlerine çevrildi. İşte detaylar...

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  • GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları sorgulama

    Sağlık Bakanlığı kura çekiminde geri sayım devam ediyor. İŞKUR platformunda tamamlanan başvuruların ardından kura çekimi ve sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura çekimi ne zaman, ayın kaçında? İşte Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...
  • GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları sorgulama

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28 Kasım ila 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
  • GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları sorgulama

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 11 bin 317 işçinin kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.
  • GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları sorgulama

    ADAYLARIN DİKKATİNE!

    Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
  • GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları sorgulama

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarının 29 Aralık günü açıklanması bekleniyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI 
  • GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları sorgulama

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

    Temizlik Görevlisi 5.080

    Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

    Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

    Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

    Elektrikçi (Genel) 275

    İnşaat Boyacısı/Boyacı 188
  • GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları sorgulama

    Marangoz 121

    Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284

    Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261

    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154

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