ABD'den Pasifik'te gerilimi artıracak adım geçecek 0:00 / 0:00

Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, yaptığı açıklamada, "Pekin'in istikrarı bozmaya yönelik çabalarına karşı, Tayvan'a destek için sakin ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz" dedi. Campbell, söz konusu adımlar kapsamında ABD'nin gelecek haftalarda "Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişlerini sürdüreceğini" belirtti. Tayvan ile ticari görüşmeler için de gelecek günlerde yeni bir yol haritası ortaya koyacaklarını ifade eden Campbell, "Bölgedeki varlığımız, duruşumuz ve eylemlerimizle, Pekin'in provokatif ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarına karşı, Batı Pasifik'in daha istikrarlı bir duruma getirmeye çalışacağız." dedi.

ÇİN SAVAŞ UÇAKLARINI GÖNDERECEK Öte yandan Çin Hava Kuvvetleri'nin, Tayland ile ortak düzenlenecek askeri tatbikat için savaş uçaklarını göndereceği bildirildi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin savaş jetleri ve bombardıman uçaklarının, Tayland'da yarın başlayacak "Falcon Strike" tatbikatına katılacağı belirtildi. Ülkenin kuzeyinde, Laos sınırı yakınındaki Udorn Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nde düzenlenecek tatbikatta, "hava desteği, yer hedeflerine saldırı, küçük ve büyük birlik sevkiyatı alanında eğitimler yapılacağı" kaydedildi. Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

BIDEN İLE XI'NİN GÖRÜŞMESİ Öte yandan Campbell, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yüz yüze bir görüşme yapılmasının planlandığı iddiasını doğruladı. İki liderin 28 Temmuz'daki telefon görüşmesinde olası bir yüz yüze görüşmenin gündeme geldiğini aktaran Campbell, tarafların buluşmanın detayları belirlemek üzere çalıştığını ifade etti. Wall Street Journal, dünkü haberinde Çin Devlet Başkanı Şi'nin ekimdeki Güneydoğu ziyaretinde Biden ile yüz yüze görüşme yapmayı planladığını ileri sürmüştü.