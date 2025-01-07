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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Getty Images ve Shutterstock birleşiyor - İş-Yaşam Haberleri

        Getty Images ve Shutterstock birleşiyor

        Görsel içerik hizmeti sunan Shutterstock ve Getty Images birleşiyor. Birleşen şirketin yaklaşık 3,7 milyar dolar işletme değerine sahip olacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 16:45 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:48
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        Getty Images ve Shutterstock birleşiyor
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        Getty Images CEO'su Craig Peters Salı günü yaptığı açıklamada, "Sektörler genelinde ilgi çekici görsel içeriklere olan talebin hızla artmasıyla birlikte, iki işletmemizin bir araya gelmesi için daha uygun bir zaman olamazdı" dedi.

        Associated Press'te yer alan habere göre Getty Images CEO'su Craig Peters birleşen şirketin de CEO koltuğuna oturacak. Bununla birlikte Getty Images'tan 6 ve Shutterstock'tan 4 yönetici olmak üzere 11 üyeli bir Yönetim Kurulu oluşturulacak ve Getty'nin kurucusu Mark Getty de Yönetim Kurulu Başkanı olacak.

        Habere göre sürecin tamamlanmasıyla Shutterstock hissedarları nakit, Getty Images hisse senedi veya bunların farklı bir kombinasyonunu alma seçeneğine sahip olacak fakat bu orantılı dağıtıma tabi olacak.

        Birleşen şirket Getty Images adını koruyacak ve New York Borsası'nda 'GETY' sembolüyle işlem görmeye devam edecek.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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