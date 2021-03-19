Geyiği vuran şüpheliden 'pes' dedirten savunma!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaGeyiği vuran şüpheliden 'pes' dedirten savunma! - Haberler
ABONE OL

Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 2 kişinin, seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki nesli tükenme tehlikesi altında olan alageyiği çalıp, tüfekle vurduktan sonra keserek yediği olaya ilişkin, hayvanların bakıcıları yaşananları anlattı. Dere boyunda kan izleri gördüğünü anlatan bakıcı Satılmış Miyanyedi, "Dış telin açık olduğunu ve hayvanın oradan alındığını anladım. Amirime geyiğin vurulup araçla alınmış olabileceğini söyledim" dedi. Öte yandan tutuklanan şüphelilerden Murat Benli, alageyiği dışarıda gördüğünü iddia ederek, hayvanı silahla vurarak öldürdükten sonra evinin ahırında kestiği yönünde ifade verdi

Geyiği vuran şüpheliden 'pes' dedirten savunma! - Haberler
Geyiği vuran şüpheliden 'pes' dedirten savunma!
0:00 / 0:00
DHA

Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde bakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyik, 22 Şubat gecesi 2 kişi tarafından kafesinin kilidi kırılarak çalındı.

DHA'nın haberine göre, fabrikanın boş arazisine götürülen alageyik burada tüfekle vuruldu. Fabrika alanının tellerini keserek girdikleri yerden alageyiği sürükleyerek çıkaran şüpheliler, kamyona yükledikleri hayvanı köye götürdü.

Sabah geyiğin kafesinde olmadığını gören hayvanat bahçesi görevlileri, kaçtığını sandıkları hayvanı çevrede aramaya başladı. Kan izlerini görünce hayvanın çalındığını anlayan görevliler, jandarmaya haber verdi. Hayvanat bahçesindeki bakım nedeniyle, güvenlik kameralarının bulunmadığı bölgede yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

İl ve ilçe jandarma komutanlıklarında görevli ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, hayvanat bahçesine yakın bölgeler ile güzergahlardaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, alageyiğin taşındığı kamyonu tespit etti. Kamyonun plakasından yola çıkan jandarma ekipleri, şüpheliler Celal Adıbay (57) ile Murat Benli'yi (48) önceki gün gözaltına aldı.

"EVİNİN AHIRINDA KESMİŞ"

Jandarmada ifade veren şüphelilerden Celal Adıbay, alageyiğin kaçırılmasıyla ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Adıbay, arkadaşı Murat Benli'nin kendisini almaya gelmesini söylediğinde olayı öğrendiğini söyledi.

Murat Benli ise, alageyiği dışarıda gördüğünü iddia ederek, hayvanı silahla vurarak öldürdükten sonra evinin ahırında kestiği yönünde ifade verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'AİLEMDEN ÇOK BU HAYVANLARLA KALIYORUM'

Hayvanat bahçesinde görevli bakıcılardan Satılmış Miyanyedi, ilk anda geyiğin kaçtığını düşündüklerini söyledi. Miyanyedi, "Sabah arkadaşım geyiğin kaçtığını söyledi. Ben geldim. Hayvanı aramaya çıktık. Dere boyunda kan izlerini gördüm. Dış telin açık olduğunu ve hayvanın oradan alındığını anladım. Amirime geyiğin vurulup araçla alınmış olabileceğini söyledim. Jandarma geldi. İnceleme yaptılar. Burada, ilerideki iş yerlerinin kameralarına baktılar.

Oradan aracı tespit etti jandarma. Normalde 3 tane alageyik vardı. İkisi hastalık nedeniyle daha önce öldü. Ben çok üzüldüm. Ailemden çok bu hayvanlarla kalıyorum. Çok üzücü bir olay. Biz de zan altında kaldık, mahcup olduk. Olayın aydınlatılmasından dolayı üzerimizden yük kalktı. 8 yıldır bizimleydi. 10 yaşlarında olduğunu düşünüyoruz. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey olmadı. Fabrikamız bin 500 kişiye iş veriyor. Burada bunun olmaması lazım. Çok üzüldük. Planlanmış bir olay. Güvenliklerimiz 15 dakikada bir kontrol yapıyor. O arada bunu yapmışlar. Yoksa yakalanmama imkanları yok" şeklinde konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ölüme atılan sığınmacılar dehşeti anlattı! - Haberler
GÜNDEMÖlüme atılan sığınmacılar dehşeti anlattı!
Son dakika: Bebek kalp krizi geçirince acil iniş yaptı - Haberler
GÜNDEMBebek kalp krizi geçirince acil iniş yaptı
Son dakika: Özlem Zengin'e yönelik hakarette iddianame düzenlendi - Haberler
GÜNDEMÖzlem Zengin'e yönelik hakarette iddianame düzenlendi
Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerine ilişkin iddianame hazırlandı - Haberler
GÜNDEMKadıköy’deki Boğaziçi eylemlerine ilişkin iddianame ...
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları
GÜNDEMSözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Berat Kandili ne zaman 2021? Berat Kandili 2021 hangi gün ve önemi nedir?
GÜNDEM2021 Diyanet Kandil günleri nedir?
ALES başvuru son gün ne zaman ve başvurular nasıl yapılır? ALES 2021 ne zaman? ALES başvuru sınav ücreti
GÜNDEMALES başvurusu nasıl yapılır?
ACI VEDA! Son dakika... Fabrika duvarına çarpan genç iş adamı vefat etti! Eşi ayaklarına sarıldı
GÜNDEMAcı veda! Ayaklarına sarıldı, ayıramadılar
SON DAKİKA: Matik Manukyan’ın dev mirası sahibini buldu! - Haberler
GÜNDEMManukyan’ın dev mirası onlara kaldı!
HDP kapatma davası! İYİ Parti'den son dakika açıklama diyorum abi
GÜNDEMİYİ Partili Koray Aydın'dan HDP açıklaması!