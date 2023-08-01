Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Gezgin Salon Festivali’ sona erdi

        'Gezgin Salon Festivali’ sona erdi

        Salon İKSV'nin iyi müziği Beyoğlu'ndaki evinden doğanın içine, Parkorman'a, taşıdığı etkinliği +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali'nin ikincisi sona erdi. 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen ve birçok ünlü sanatçı ve grubun sahne aldığı festival bu yıl 20 bine yakın müzikseveri ağırladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Gezgin Salon Festivali' sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsmini İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nin performans mekânı Salon’dan alan ve bu yıl ikinci kez Parkorman’da gerçekleşen +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali iki gün boyunca alternatif, elektronik ve güncel müziğin sevilen ve heyecanla beklenen isimleriyle festival izleyicisine akıllardan çıkmayacak bir festival deneyimi yaşattı.

        29 Temmuz Cumartesi Festival, ilk gününde sahnede türlü hayallere açılan enerjik parçalarıyla Kardelen ve alternatif R&B ve “leftfield” elektronika ile bu toprakların seslerini başarıyla bir araya getiren Emir Taha ile açılışını yaptı. Emir Taha’nın ardından Sylvie Kreusch etkileyici lirizmiyle ve hem deneysel hem de pop üsluplarına keskin kulağıyla seyirci karşısındaydı. Ardından elektro-pop’a yeni bir soluk getiren Agar Agar, baştan çıkarıcı ritimleriyle festival izleyicilerini adeta büyüledi. Festival, sahnede ‘elektronik bir aydınlanış’ deneyimi sunan Satori ile ilk gününün kapanışını yaptı.

        30 Temmuz Pazar günü festival maratonu hız kesmeden dokunaklı post-rock ve shoegaze müziğiyle The Flabbies ile devam etti. Sonrasında ise gece kadar karanlık R&B müziğiyle Belçikalı DIY prodüktörü Justine Bourgeus’un R&B projesi Tsar B, ardından organik enstrümantasyon, klavyeli gitar, ferah davullar ve Tessa Murray’in dumanlı sesiyle hayat bulan Still Corners sahnedeydi. Sonra modern dönem Nick Cave ve PJ Harvey’i olarak anılan Warhaus, görkemli yaylı aranjmanlar ve ustaca yazılmış piyano notalarıyla seyirci ile buluştu. Ardından son zamanların en çok ses getiren hem şarkıları hem de stilleriyle kısa sürede şehir efsanesine dönüşen Büyük Ev Ablukada şarkıları ile izleyenlere unutamayacağı anlar yaşattı. Son olarak karmaşık ritimleri dingin, meditatif dokularla kaplayan Jon Hopkins +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’nde büyülü bir kapanış yaptı.

        Türkiye’de Bir İlk: Katılımcıların Sorularını ChatGPT Yanıtladı

        20 bine yakın izleyici ağırlayarak büyük bir ilgi ve katılım gören festivalde, izleyicilerin her türlü sorusunun hızlıca yanıtlanabilmesi için özel bir Festival Destek Hattı oluşturuldu.

        25 Temmuz Salı günü açılan İKSV Whatsapp Destek Hattı, hafta boyunca chatbot ve canlı festival temsilcileriyle izleyicilerin sorularını yanıtladı, görüş ve önerilerini aldı.

        Türkiye'de bir ilk olarak, İKSV, katılımcılara OpenAI'nın ChatGPT teknolojisi aracılığıyla festival hakkındaki sorularına yanıt alma imkânı sağladı. ChatGPT'nin sunduğu gelişmiş NLP yetenekleri, katılımcılara daha doğal ve verimli bir iletişim deneyimi sunarak, konuşma çözümlerinin insan benzeri dili anlamasına ve üretmesine olanak sağladı.

        +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’ne katılan izleyiciler, festival süresince Whatsapp üzerinden sağlanan canlı destek hattı ve ChatBot yardımlarının yanı sıra bu sene ilk defa ChatGPT'nin sunduğu yapay zekâ desteğiyle tüm sorularına hızlıca yanıt alabildiler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gezgin Salon Festivali
        #İKSV
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #Parkorman
        #konser
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da!
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        SPK'dan sosyal medyadaki hisse pazarlayanlara uyarı
        SPK'dan sosyal medyadaki hisse pazarlayanlara uyarı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Beşiktaş, Mert Günok ile nikah tazeledi
        Beşiktaş, Mert Günok ile nikah tazeledi
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı