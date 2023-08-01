'Gezgin Salon Festivali’ sona erdi Salon İKSV'nin iyi müziği Beyoğlu'ndaki evinden doğanın içine, Parkorman'a, taşıdığı etkinliği +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali'nin ikincisi sona erdi. 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen ve birçok ünlü sanatçı ve grubun sahne aldığı festival bu yıl 20 bine yakın müzikseveri ağırladı.

İsmini İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nin performans mekânı Salon’dan alan ve bu yıl ikinci kez Parkorman’da gerçekleşen +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali iki gün boyunca alternatif, elektronik ve güncel müziğin sevilen ve heyecanla beklenen isimleriyle festival izleyicisine akıllardan çıkmayacak bir festival deneyimi yaşattı.

29 Temmuz Cumartesi Festival, ilk gününde sahnede türlü hayallere açılan enerjik parçalarıyla Kardelen ve alternatif R&B ve “leftfield” elektronika ile bu toprakların seslerini başarıyla bir araya getiren Emir Taha ile açılışını yaptı. Emir Taha’nın ardından Sylvie Kreusch etkileyici lirizmiyle ve hem deneysel hem de pop üsluplarına keskin kulağıyla seyirci karşısındaydı. Ardından elektro-pop’a yeni bir soluk getiren Agar Agar, baştan çıkarıcı ritimleriyle festival izleyicilerini adeta büyüledi. Festival, sahnede ‘elektronik bir aydınlanış’ deneyimi sunan Satori ile ilk gününün kapanışını yaptı.

30 Temmuz Pazar günü festival maratonu hız kesmeden dokunaklı post-rock ve shoegaze müziğiyle The Flabbies ile devam etti. Sonrasında ise gece kadar karanlık R&B müziğiyle Belçikalı DIY prodüktörü Justine Bourgeus’un R&B projesi Tsar B, ardından organik enstrümantasyon, klavyeli gitar, ferah davullar ve Tessa Murray’in dumanlı sesiyle hayat bulan Still Corners sahnedeydi. Sonra modern dönem Nick Cave ve PJ Harvey’i olarak anılan Warhaus, görkemli yaylı aranjmanlar ve ustaca yazılmış piyano notalarıyla seyirci ile buluştu. Ardından son zamanların en çok ses getiren hem şarkıları hem de stilleriyle kısa sürede şehir efsanesine dönüşen Büyük Ev Ablukada şarkıları ile izleyenlere unutamayacağı anlar yaşattı. Son olarak karmaşık ritimleri dingin, meditatif dokularla kaplayan Jon Hopkins +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’nde büyülü bir kapanış yaptı.

Türkiye’de Bir İlk: Katılımcıların Sorularını ChatGPT Yanıtladı

20 bine yakın izleyici ağırlayarak büyük bir ilgi ve katılım gören festivalde, izleyicilerin her türlü sorusunun hızlıca yanıtlanabilmesi için özel bir Festival Destek Hattı oluşturuldu.

25 Temmuz Salı günü açılan İKSV Whatsapp Destek Hattı, hafta boyunca chatbot ve canlı festival temsilcileriyle izleyicilerin sorularını yanıtladı, görüş ve önerilerini aldı.

Türkiye'de bir ilk olarak, İKSV, katılımcılara OpenAI'nın ChatGPT teknolojisi aracılığıyla festival hakkındaki sorularına yanıt alma imkânı sağladı. ChatGPT'nin sunduğu gelişmiş NLP yetenekleri, katılımcılara daha doğal ve verimli bir iletişim deneyimi sunarak, konuşma çözümlerinin insan benzeri dili anlamasına ve üretmesine olanak sağladı.

+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’ne katılan izleyiciler, festival süresince Whatsapp üzerinden sağlanan canlı destek hattı ve ChatBot yardımlarının yanı sıra bu sene ilk defa ChatGPT'nin sunduğu yapay zekâ desteğiyle tüm sorularına hızlıca yanıt alabildiler.