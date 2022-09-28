Gıcık Öksürük Neden Olur, Nasıl Geçer? Gıcık Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Tozlu ve havasız ortamlarda daha fazla görülen gıcık öksürük için havasız ortamda kalmamak ve devamlı boğazın ıslak kalmasını sağlamak gerekir. Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında havaların kurumasıyla daha fazla görülen gıcık öksürük için en etkili yöntem ılık bitki çayları ve sudur. Bazen boğaz pastili kullanmak da bu gıcığı geçirebilir.

Özellikle sigara içen insanlarda daha fazla olan gıcık öksürük alerjisi olan kimselerde de yaygın bir şekilde görülür. Bu içeriğimizde gıcık öksürük neden olur, nasıl geçer? Gıcık öksürüğe ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte gıcık öksürük ile ilgili tüm merak edilenler…

Gıcık Öksürük Nedir?

Çevresel ve fiziki etmenler gıcık öksürüğün çok fazla kişide oluşmasını sağlar. Özellikle sigara kullanan ve alerjisi olan kişilerde daha fazla oluşan gıcık öksürük çok rahatsız edicidir. Peki gıcık öksürük nedir? Gıcık öksürüğün ne olduğunun bilinmesi ona neyin iyi geleceğinin bilinmesine de yardımcı olur. Gıcık öksürük aslında boğaz bölgesinde mukozaların birikimi durumunu ifade etmektedir.

Kirlenen hava ve havasız ortamda bulunmak bu mukozalara daha fazla neden olmaktadır. Bu durum yüzünden boğaz dolduğu için kişi boğazını temizlemek ister. Zamanla boğaz temizleme durumu kronik gıcık öksürüğün ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Sıklıkla boğaz temizlemesinin yapılması da ses fonksiyonuna bile zarar verir.

Gıcık Öksürük Neden Olur?

Gıcık öksürük çok rahatsız edici olduğundan gıcık öksürük neden olur? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Bilhassa çok fazla sigara kullanan, alerjisi olan ve uzun süre havasız ortamlarda bulunan kişilerde gıcık öksürük daha fazla olur. Bazı durumlarda soğuk algınlığı ya da gribal enfeksiyonlar da gıcık öksürüğe neden olabilir.

Gıcık Öksürük Nasıl Geçer?

Gıcık öksürük nasıl geçer? Sorusu bu durumdan mustarip olanlar tarafından çok fazla sorulur. Bunun tedavisinin yapılması için ilk olarak gıcık öksürüğe neyin eden olduğunun bulunması gerekir. Geçmeyen ve kronikleşen gıcık öksürük gündelik yaşamı da olumsuz etkiler. Hatta tedavisi yapılmazsa boğaza ve ses tellerine ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden vakit kaybetmeden bir doktorla görüşmekte fayda vardır.

Ancak bu süreçte evinize uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler de olabilir. Öncelikle bulunduğunuz ortamın hava almasını sağlayın ve yeteri kadar sıvı tükettiğinizden emin olun. Kuru hava gıcık öksürüğü arttıracağı için bu tarz ortamlarda daha fazla sıvı tüketin. Mümkünse sigara içmeyin ve dumanlı ortamlarda vakit geçirmeyin. Ilık bitki çayları, bal, limon, tarçın ve zencefil genel olarak gıcık öksürüğe faydalı şeylerdir.

Gıcık Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Gıcık öksürüğe ne iyi gelir? Diye merak edenler için evde uygulanabilecek çeşitli bitkisel yöntemleri sıraladık;