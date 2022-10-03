Gıdada 100 bin mükellef riskli

HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektöründe incelenen 372 bin 592 mükelleften belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle toplam 106 bin 821 mükellefin riskli kabul edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nün veri analitiği çalışmaları kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren mükellefler, 2021 yılı için imalat, toptan ve perakende alt faaliyet gruplarında geliştirilen sektör analitiğine göre incelenmiştir.



Geliştirilen yeni risk senaryoları ile birlikte imalat sektöründe 56.888 mükellef, toptan sektöründe 94.498 mükellef ve perakende sektöründe 221.206 mükellef olmak üzere toplam 372.592 mükellef alternatif analize tabi tutulmuştur.



Yapılan detaylı ve kapsamlı çalışmalar neticesinde incelenen 372.592 mükelleften belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle toplam 106.821 mükellef riskli kabul edilmiştir.

Yapılan analizin kapsamı, vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef gruplarının tespitine yöneliktir. Üretici ve tüketici dengesini korumayı amaçlayan analiz çalışmalarıyla sektör paydaşlarının sürdürülebilir ve geliştirilebilir yapıda devamlılığı esas alınacak olup tespit edilen mükelleflere ilişkin gerekli yaptırımlar uygulanacaktır''