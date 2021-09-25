Domatesi daha uzun süre taze tutmak için buzdolabı yerine oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz. Ancak sıcak havalarda buz gibi, sulu ve taze domatesler tüketmek istiyorsanız bu yöntem tam size göre! Domatesin ömrünü birkaç gün daha uzatmak ve daha sulu kalmalarını sağlamak için koparılan kısmını aşağı tarafta buzdolabında saklamalısınız.