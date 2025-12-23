Habertürk
        Gigi Hadid ve Bradley Cooper yeni yılda evleniyor

        Gigi Hadid ile Bradley Cooper yeni yılda evleniyor

        Gigi Hadid ile Bradley Cooper, 2026'da evlenme hazırlığı yapıyor. Çiftin, ebeveynlerinden de onay aldığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:18
        Yeni yılda evleniyorlar
        Ünlü model Gigi Hadid ile ünlü oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper, 2026'da ilişkilerini evliliğe taşıyacak. Daily Mail Gazetesi'nin konuştuğu kaynaklar, 50 yaşındaki Cooper'ın 30 yaşındaki Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile evlenme isteği hakkında konuştuğunu, aynı zamanda evlilik teklifi için de izin istediğini açıkladı.

        Bradley Cooper, büyük planlarını kendi annesi Gloria Campano'ya da anlattı. Kaynak, anne - oğul ilişkisi hakkında, "Çok yakınlar ve Bradley her şeyden annesini haberdar ediyor" dedi.

        Daily Mail'in haberine göre, Gigi Hadid de evlilik teklifinin geleceğini bildiği için hem annesiyle hem de babası Mohamed Hadid ile konuştu.

        Eski sevgilisi Zayn Malik'ten 5 yaşında Khai adında bir kızı olan Gigi Hadid ile eski sevgilisi Irina Shayk'tan 8 yaşında Lea adında bir kızı bulunan Bradley Cooper, Ekim 2023'ten beri birlikte.

        Bradley Cooper, kızı Lea'yla birlikte kamera önüne çıkmaktan kaçınmıyor
        Bradley Cooper, kızı Lea'yla birlikte kamera önüne çıkmaktan kaçınmıyor

        Bradley Cooper ile Gigi Hadid'in evlenmek istemelerinin en büyük nedenlerinden biri çocukları. İkili, çocuklarını birlikte büyütmek istiyor.

        Gigi Hadid, kızı Khai'nin yüzünü hiç göstermedi
        Gigi Hadid, kızı Khai'nin yüzünü hiç göstermedi
        #Gigi Hadid
        #Bradley Cooper
        #evlilik
