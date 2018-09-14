Gimnastic Tarragona - Osasuna maçı istatistikleri

İspanya 2.Lig maçında Gimnastic Tarragona ile Osasuna, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Gimnastic Tarragona 1 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Osasuna 4 puanda ve 15. sırada. Gimnastic Tarragona son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Osasuna son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 444 kodlu maçı oynayanlar; Gimnastic Tarragona galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.70, Osasuna galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Gimnastic Tarragona son haftadaki Rayo Vallecano müsabasında 2-0 kazandı.

Osasuna ise Valladolid maçında 2-0 yenildi.

Gimnastic Tarragona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Gimnastic Tarragona, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Osasuna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Osasuna, 0 gol atarken 3 gol yedi.

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