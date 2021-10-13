Çukurda ölü köpekler bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Giresun'da çukurda 10 ölü köpek bulundu

Giresun'da sahilde içerisinde çöplerin de yer aldığı çukurda 10 ölü köpek bulundu. Çukur, belediye ekiplerince toprakla kapatılırken, köpeklerin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Giresun'da çukurda 10 ölü köpek bulundu
Çukurda ölü köpekler bulundu
0:00 / 0:00
DHA

Aksu Mahallesi sahilinde incelemelerde bulunan CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, eski çöp depolama alanı yanındaki çukurda ölü köpeklerin olduğunu fark etti. Bektaş, polis, belediye ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından içerisinde çöp poşetleri ve 10 ölü köpeğin bulunduğu çukuru iş makinesiyle toprakla kapattı. Köpek ölümlerine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

"AKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bektaş, yaşanan duruma tepki gösterdi. Köpeklerin bulunduğu çukurdan çektiği görüntüleri paylaşan Bektaş, "Kim tarafından nasıl yapıldığını bilmiyoruz; zehirlenerek mi ya da doğal ölüm mü? Yetkilere bilgi verdik, konunun takipçisi olacağız. Yakışmayan bir görüntü. Haber verdik, buraya apar topar gelindi, kepçe ile çukur kapatıldı. Eğer bu itlaf şeklinde toplu bir kıyım ise yanlış, hayvan haklarına aykırı. Eğer doğal ölümler sonucu ise buranın dezenfekte edilip, kireçlenmesi gerekirdi" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: ASM'yi böyle bastılar! Saniye saniye kabus... - Haberler
GÜNDEM Doktor ilaç yazmayınca aile sağlığı merkezine ...
İstanbul’da evinde 55 kilogram bonzai bulunan “Çaki” lakaplı zehir taciri yakalandı
GÜNDEM "Çaki Mesut" yakalandı!
SOKAKTA ÇATIŞTILAR! Son dakika: İki kardeşin kanlı düellosu! - Haberler
GÜNDEM İki kardeşin kanlı düellosu!
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin aşılanma oranı oldukça yüksek - Haberler
GÜNDEM Bakan Özer: Öğretmenlerimizin aşılanma oranı oldukça ...
Dünyada kitap okuma istatistikleri
GÜNDEM Dünyada kitap okuma istatistikleri
SON DAKİKA: Şilan'ı kaçıran zorbaya istenen ceza belli oldu! - Haberler
GÜNDEM Şilan'ı kaçıran zorbaya istenen ceza belli oldu!
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz
YKS 2.ek tercih ne zaman? BAŞLIYOR! 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM'den açıklama
GÜNDEM ÖSYM başkanı açıkladı: YKS 2. ek tercih başlıyor
DEHŞET ANLARI! Son dakika: Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar! - Haberler
GÜNDEM Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar!
İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? Son dakika: AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
GÜNDEM Bu ilçelere dikkat! İstanbul elektrik kesintileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.