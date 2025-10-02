Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun haberleri: Katili olan oğlunun fotoğrafını paylaşmış | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Katili olan oğlunun fotoğrafını paylaşmış!

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, babası 47 yaşındaki Sedat Aktunç'u silahla öldüren 17 yaşındaki M.C.A. tutuklandı. Aktunç'un bir süre önce sosyal medya hesabında oğlu M.C.A. ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 14:44 Güncelleme: 02.10.2025 - 14:44
        Katili olan oğlunun fotoğrafını paylaşmış!
        Giresun'da olay, Şebinkarahisar ilçesine bağlı Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki M.C.A., tartıştığı babası Sedat Aktunç’u (47) silahla ateş ederek yaralamıştı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İHA'daki habere göre yaralanan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.C.A. ise gözaltına alınmıştı. M.C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah Şebinkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan genç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

        OĞLUNUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ

        Oğlu tarafından öldürülen Sedat Aktunç’un bir süre önce sosyal medya hesabında oğlu M.C.A. ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

