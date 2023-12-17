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        Giresun'da cip uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 3 yaralı

        GİRESUN'un Bulancak ilçesinde kar yağışının etkiliği olduğu yayladan dönerken kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlana cipteki Temel Terzioğlu (46) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 22:58 Güncelleme: 17.12.2023 - 23:00
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        Giresun'da cip uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 3 yaralı
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        GİRESUN'un Bulancak ilçesinde kar yağışının etkiliği olduğu yayladan dönerken kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlana cipteki Temel Terzioğlu (46) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza akşam saatlerinde ilçenin Paşakonağı Yaylası'nda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 28 NS 647 plakalı cip, yolun karlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Temel Terzioğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı 3 kişiyi kurtarmaya çalıştı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Jandarmanı kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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