Giresunspor - Eyüpspor: 0-0
STAT:Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Haydar Avcı, Mehmet Dura
GİRESUNSPOR: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Enishan Ceylan, Alperen Köşker (Dk. 90+2 Arda Kabaca), Şahin Dik (90+9 Ali Akçay), Muhammet Turhan (Dk. 78 Mert Han Kurt)
EYÜPSPOR: Berke Özer, Murat Uçar, Uğur Demirok (Dk. 82 Robin Yalçın), Metehan Baltacı, Caner Erkin, Tugay Kacar (Dk. 62 Seslar), Thuram, Regattin, Samuel Saiz (Dk. 62 Recep Niyaz), Ampem (Dk. 77 Sinan Gümüş), Bruno (Dk. 77 Mustafa Pektemek)
SARI KARTLAR: Enishan Ceylan, Şahin Dik, Erkan Anapa, Faruk Can Genç (Giresunspor), Bruno, Uğur Demirok (Eyüpspor)
1'inci Lig'in 21´inci hafta maçında Giresun´da oynanan maçta Giresunspor ile Eyüpspor 0-0 berabere kaldı.
22´nci dakikada Eyüpspor´un sol kanattan kullandığı kornerde Murat Uçar içeri doldurdu. Kaleci Erkan´ın sektirdiği topa kaleye yakın mesafedeki Thuram dönerek vurdu. Savunma son anda çizgiden çıkardı.
29´uncu dakikada Regattin´in arka direğe gönderdiği topa yakın mesafeden Thuram ayağının içiyle vurdu. Açıyı iyi kapatan kaleci Erkan gole izin vermedi.
30´uncu dakikada Caner Erkin kendi sahasından topu Giresunspor kale sahasına gönderdi. Caner'in uzun topunda Thuram´ın kafayla kaleye gönderdiği top rakibe çarpıp yön değiştirdi. Pozisyonun devamında kaleci Erkan Anapa´nın sektirdiği topa Murat Uçar vurdu, ancak topu auta gönderdi.
39´uncu dakikada Eyüpspor´da Ampem kale sahası yayı üzerinden sert vurdu. Bu vuruşta kaleci Erkan Anapa yatarak topu kontrol etmeyi başardı.
55´inci dakikada Regattin´in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Caner topu doğrudan kaleye gönderdi. İyi yer tutan Erkan Anapa tehlikeye izin vermedi.
69´uncu dakikada Caner´in kullandığı köşe vuruşunda Uğur Demirok´un kafa vuruşunun ardından uzak direğe giden topu kaleci Erkan çelmeyi başardı.
90+6´ncı dakikada Robin Yalçın´ın attığı gol, VAR´dan gelen uyarı sonrası Sinan Gümüş´ün eline çarptığı için iptal edildi.
DHA-Spor - Türkiye-Giresun - Hakan KABAHASANOĞLU
2024-02-04 22:17:33
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