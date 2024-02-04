Giresunspor - Eyüpspor: 0-0

30´uncu dakikada Caner Erkin kendi sahasından topu Giresunspor kale sahasına gönderdi. Caner'in uzun topunda Thuram´ın kafayla kaleye gönderdiği top rakibe çarpıp yön değiştirdi. Pozisyonun devamında kaleci Erkan Anapa´nın sektirdiği topa Murat Uçar vurdu, ancak topu auta gönderdi.

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