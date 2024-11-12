Giresun'da doktora saldıran şüpheli serbest

GİRESUN'da özel hastanede görevli Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e saldıran hasta yakını A.A.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün kentteki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan özel hastanede meydana geldi. Hastanede sünnet edilmesinin ardından yataklı servise götürülen çocuğun babası A.A.K., iddiaya göre; kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek ile tartıştı. Tartışma sonrası aynı zamanda CHP Giresun İl Başkanı da olan Şenyürek, A.A.K'nin yumruklu saldırısına uğradı. Göğüs bölgesinden hafif yaralanan ve durumu iyi olan Gökhan Şenyürek'in şikayeti sonrası şüpheli baba, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.K.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN KINAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum" dedi.

'KÖKTEN ÇÖZÜM' ÇAĞRISI

Giresun Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli de yaptığı yazılı açıklama ile saldırıya tepki gösterdi. Demirelli, "Meslektaşımız, bir hastasının yakını tarafından darbedildi. Bu olay, Giresun’da son 2 yılda 3'üncü fiziksel şiddet olayı oldu. Sövdüler, tedbir alınmadı, dövdüler tedbir alınmadı, öldürdüler tedbir alınmadı. Daha ne olması bekleniyor, daha kaç meslektaşımızın dövülmesi, kaçının öldürülmesi gerekiyor. Artık boş vaatler yerine sağlıkta şiddet konusunu kökünden çözecek yaptırımların getirilmesi gerekmektedir. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tekrardan sağlıkta şiddet ile ilgili ivedilikle gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz" dedi.