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        Giresun'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (2)

        ŞÜPHELİYAKALANDI Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan kavgada Hami Altuntaş'ı tabancayla öldürüp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:21
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        Giresun'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        ŞÜPHELİYAKALANDI

        Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan kavgada Hami Altuntaş’ı tabancayla öldürüp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli N.D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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