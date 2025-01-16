Bakan Göktaş: 2024'te 54,7 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi yaptık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “2024 yılında toplamda 54,7 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi yaptık. Bu ay toplam 4,8 milyar TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Ocak ayı memur maaş kat sayısındaki düzenleme ile evde bakım yardımı ödemelerini şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız. Bu artış ile evde bakım yardımı ödemesini 10 bin 125 TL olarak yatırmaya devam edeceğiz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Giresun Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Göktaş, bakanlık çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bakan Göktaş, “Giresunlu kardeşlerimizin sorunlarına ve taleplerine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Giresun’da tüm kuruluşlarımla beraber vatandaşlarıma hizmet etmeye devam ediyoruz. Tüm hizmetlerimizi büyük bir hassasiyet ile yürütüyoruz. Biz sosyal devlet anlayışı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan politikalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın önceliklerini dikkate alarak, şehirlerimizde sosyal hizmetleri güçlendiriyoruz” dedi.

GİRESUN’A 6 MİLYAR 905 MİLYON TL SOSYAL DESTEK

Giresun’da bakanlık yatırımları ve sosyal desteklere ilişkin bilgi veren Göktaş, “Giresun’da toplam yatırım 110 milyar 174 milyon TL, bakanlık olarak yatırım ve sosyal desteklerimiz ise 6 milyar 905 milyon TL’dir. Giresun’da 6 sosyal hizmet merkezi ile toplumun her kesimine hizmetlerimizi götürüyoruz. Personelimiz ile 2017 yılından bu yana 31 bin 585 haneyi evlerinde ziyaret ettik. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz ile ailelere destek oluyoruz. Çocukların sağlıklı, güvenli ve şefkatli aile ortamlarında büyülerini sağlıyoruz. 10 çocuk evinde ve 1 çocuk evleri sitesinde 132 çocuğumuzun aile ortamında büyümesini sağlıyoruz. 80 koruyucu aile yanında 90 çocuğumuz var. Evlat edindirilen çocuğumuzun sayısı ise 96’dır. Ailesi yanında destek verdiğimiz çocukların sayısı 925’tir. 2012 yılından itibaren sosyal ekonomik destek kapsamında Giresun’a aktardığımız kaynak 412,2 milyon TL’dir” diye konuştu.

‘AİLE VE GENÇLİK FONU’NU YAYGINLAŞTIRIYORUZ’

Aile ve Gençlik Fonu’nun deprem bölgesinde pilot olarak başlatıldığını hatırlatan Göktaş, “Aile ve Gençlik Fonu’nu deprem bölgesinde pilot olarak başlatmıştık. 13 Ocak Aile Günü’nde Cumhurbaşkanımız bir müjdeyi bütün milletimiz ile paylaştı. Evlenecek ve yeni yuva kuracak gençlerime yönelikte bu hizmetimizi de 81 ilimizde yaygınlaştırıyoruz. İnşallah Giresunlu gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınlara yönelik ‘Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’, ‘Kadın Konuk Evi’ ve 13 kadın kooperatifi ile kadınları güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Engelli ve yaşlılarımıza umut oluyoruz. Bu kapsamda bakanlığımıza bağlı bir Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 77 yaşlımıza destek veriyoruz” dedi.