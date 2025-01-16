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        Giresun'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (3)

        SİLAHLIKAVGA KAMERADAGiresun'un Bulancak ilçesinde Hami Altuntaş'ı hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:37 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:40
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        Giresun'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (3)
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        SİLAHLIKAVGA KAMERADA

        Giresun'un Bulancak ilçesinde Hami Altuntaş’ı hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, sokak ortasında grubun kavgaya tutuştuğu, bağrışmalar arasında tabancanın peş peşe ateşlendiği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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