Giresun'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (3)
SİLAHLIKAVGA KAMERADAGiresun'un Bulancak ilçesinde Hami Altuntaş'ı hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
SİLAHLIKAVGA KAMERADA
Giresun'un Bulancak ilçesinde Hami Altuntaş’ı hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, sokak ortasında grubun kavgaya tutuştuğu, bağrışmalar arasında tabancanın peş peşe ateşlendiği anlar yer aldı.
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