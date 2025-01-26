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        Giresunspor - Diyarbekir Spor: 0-0

        STAT: Çotanak Spor Kompleksi HAKEMLER: Safa Yılmaz, Batuhan Bıyıklı, Esra Arıkboğa GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Emirhan Şahin, Barış Gün, Mehmet Keskin, Emirhan Akçay, Arda Kılıç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 26.01.2025 - 16:55
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        Giresunspor - Diyarbekir Spor: 0-0
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        STAT: Çotanak Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Safa Yılmaz, Batuhan Bıyıklı, Esra Arıkboğa

        GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Emirhan Şahin, Barış Gün, Mehmet Keskin, Emirhan Akçay, Arda Kılıç (Dk. 76 Hami Aydemir), Arda Cebeci, Lütfi Kara, Furkan Kütük, Ertuğrul Şenlikoğlu, Emircan Korkmaz (Dk. 76 Miraç Çakıroğlu)

        DİYARBEKİR SPOR: Cantuğ Temel, Abdurrahman İlkyaz (Dk. 46 Emin Ergin), Ümit Bayraktar, Ömercan Öndaş, Serkan Yıldız, Kağan Miray Bağış (Dk. 82 Mutlu Aksu Doğan), Erdem Olgaç (Dk. 46 Seymen Yağmur), Ahmet Papaker, Mehmetcan Orhan (Dk. 46 Emrullah Sayar), Mansur Çalar, Halil Öner

        KIRMIZI KART: Dk. 62 Ümit Bayraktar (Diyarbekir Spor)

        SARI KARTLAR: Arda Kılıç, Lütfi Kara, Emirhan Akçay, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin (Giresunspor), Abdurrahman İlkyaz, Mansur Çalar, Mehmetcan Orhan (yedek kulübesi) (Diyarbekir Spor)

        2'nci Lig'in 19'uncu hafta maçında Giresunspor, sahasında Diyarbekir Spor ile 0-0 berabere kaldı. Giresunspor 18 haftadır galip gelemedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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