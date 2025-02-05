Asker adayı, uğurlama eğlencesinde maganda kurşunuyla yaralandı

GİRESUN'un Dereli ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde havaya ateş açıldığı sırada başına mermi isabet eden Burak Genç (21), ağır yaralandı. Genç’in vatani görevini yapmak için bu hafta içinde birliğine teslim olacağı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Küçükahmet köyünde meydana geldi. Asker adayı Burak Genç ve Emre G. için köyde asker uğurlama eğlencesi düzenlendi. Eğlence sırasında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla havaya ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle Burak Genç, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Genç, ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Burak Genç’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından köyde eğlence sonlanırken, jandarma ekipleri, Burak Genç’in yaralanmasına neden olan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, Genç’in vatani görevini yapmak için Emre G. ile bu hafta içinde birliklerine teslim olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.