Giresunspor - Serik Belediyespor: 0-4
STAT:Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Sefa Özcan, Enes Berk GüçlüGİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Emirhan Akçay, Mehmet Keskin, Emirhan Şahin, Barış Gün (Dk.
STAT:Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Sefa Özcan, Enes Berk Güçlü
GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Emirhan Akçay, Mehmet Keskin, Emirhan Şahin, Barış Gün (Dk. 87 Gökmen Özyılmaz), Furkan Kütük (Dk. 76 Ahmet Küçükaydın), Arda Cebeci, Lütfi Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 87 Mirac Çakıroğlu), Şahin Dik (Dk. 46 Arda Kılıç), Alperen Köşker (Dk. 46 Emre Nizam)
SERİK BELEDİYESPOR: Aydın Bağ, Bilal Ceylan, Feyyaz Belen, Alihan Kubalas, Onur Karakabak (Dk.73 Sefa Narin), Hakan Arslan (Dk. 82 Haluk Tan), Burak Asan (Dk. 73 Anıl Batın Aydın), Cem Ekinci (Dk. 63 Şahverdi Çetin), Erkan Eyibil (Dk. 82 Selim Dilli), Gökhan Karadeniz, Berk İsmail Ünsal
GOLLER: Dk. 39 ve 90+3 Gökhan Karadeniz, Dk. 65 Berk İsmail Ünsal, Dk. 84 Bilal Ceylan (Serik Belediyespor)
SARI KARTLAR: Emirhan Akçay, Emre Nizam (Giresunspor), Hakan Arslan (Serik Belediyespor)
2.'nci Lig Kırmızı Grup’ta Giresunspor sahasında ağırladığı Serik Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.
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