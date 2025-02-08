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        Giresunspor - Serik Belediyespor: 0-4

        STAT:Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Sefa Özcan, Enes Berk GüçlüGİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Emirhan Akçay, Mehmet Keskin, Emirhan Şahin, Barış Gün (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:37 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:40
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        Giresunspor - Serik Belediyespor: 0-4
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        STAT:Çotanak Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Sefa Özcan, Enes Berk Güçlü

        GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Emirhan Akçay, Mehmet Keskin, Emirhan Şahin, Barış Gün (Dk. 87 Gökmen Özyılmaz), Furkan Kütük (Dk. 76 Ahmet Küçükaydın), Arda Cebeci, Lütfi Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 87 Mirac Çakıroğlu), Şahin Dik (Dk. 46 Arda Kılıç), Alperen Köşker (Dk. 46 Emre Nizam)

        SERİK BELEDİYESPOR: Aydın Bağ, Bilal Ceylan, Feyyaz Belen, Alihan Kubalas, Onur Karakabak (Dk.73 Sefa Narin), Hakan Arslan (Dk. 82 Haluk Tan), Burak Asan (Dk. 73 Anıl Batın Aydın), Cem Ekinci (Dk. 63 Şahverdi Çetin), Erkan Eyibil (Dk. 82 Selim Dilli), Gökhan Karadeniz, Berk İsmail Ünsal

        GOLLER: Dk. 39 ve 90+3 Gökhan Karadeniz, Dk. 65 Berk İsmail Ünsal, Dk. 84 Bilal Ceylan (Serik Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Emirhan Akçay, Emre Nizam (Giresunspor), Hakan Arslan (Serik Belediyespor)

        2.'nci Lig Kırmızı Grup’ta Giresunspor sahasında ağırladığı Serik Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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