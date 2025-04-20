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        Giresunspor-Ankara Demirspor: 1-3

        STAT: Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Berkay Erdemir, Recep Keleş, Mustafa Cem BüyükGİRESUNSPOR: Göktan Cörüt,- Ahmet Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu, Ali Emirhan Akçay, Arda Kılıç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:50
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        Giresunspor-Ankara Demirspor: 1-3
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        STAT: Çotanak Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Berkay Erdemir, Recep Keleş, Mustafa Cem Büyük

        GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt,- Ahmet Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu, Ali Emirhan Akçay, Arda Kılıç (Dk.83 Esat Çakırmelikoğlu), Mehmet Keskin, Şenel Aydemir (Dk.83 Furkan Tahmaz), Arda Cebeci (Dk.83 Emirhan Şahin), Furkan Kütük, Muhammet Turhan (Dk.75 Miraç Çakıroğlu), Emre Nizam (Dk.74 Emre Canım)

        ANKARA DEMİRSPOR: Deniz Kök,- Murat Karadeniz, Enes Albak (Dk.90 Ömer Sağlam), Muhammet Yeşil, Kerem Vapurluoğlu, Furkan Işıkdemir (Dk.81 Tolunay Artuç), Ebrar Cumur (Dk.56 Ömer Talha Nergiz), Barış Zeren, Güney Tutcuoğlu, Atakan Dama (Dk.81 Burak Yamaç), Mert Aktaş (Dk.90 Erkul Küçük)

        GOLLER: Dk.18 Furkan Kütük (P)(Giresunspor), Dk.28 Furkan Işıkdemir, Dk.42 Mert Aktaş, Dk.74 Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor)

        SARI KARTLAR: Ertuğrul Şenlikoğlu (Giresunspor), Barış Zeren (Ankara Demirspor)

        2'nci Lig'den düşmesi kesinleşen Giresunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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