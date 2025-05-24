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        Bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Eymen, kamyonetin çarpmasıyla öldü

        GİRESUN'un Eynesil ilçesinde bisikletle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Eymen Kabakulak (8), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 23:41 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:45
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        Bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Eymen, kamyonetin çarpmasıyla öldü
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        GİRESUN'un Eynesil ilçesinde bisikletle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Eymen Kabakulak (8), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun ilçe merkezindeki kavşağında meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne gitmekte olan S.Y. yönetimindeki 61 AFE 545 plakalı kamyonet, annesiyle katıldığı düğün töreni sonrası eve dönüş yolunda bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Eymen Kabakulak'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 2'nci sınıf öğrencisi Kabakulak, Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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