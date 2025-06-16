Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu (2)

VALİSERDENGEÇTİ EKİPLERDEN BİLGİ ALDI

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kentte serinlemek için babası Celal Derme ile girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip, kaybolan Toprak Derme için sürdürülen arama çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Kıyıda endişeli bekleyişlerini sürdüren aile fertleriyle de görüşen Vali Serdengeçti, "Denize girmişler. 10 yaşlarında bir çocuğumuz kayıp; onu arıyoruz. Babasını, ekiplerimiz sudan çıkarmışlar, tedavi sürecinde şu an; Rabbim şifa versin. Yaklaşık 35 personelimiz burada. Dalgıçlarımız denizde botlarla da arama yapıyor. Geçmiş olsun" dedi.