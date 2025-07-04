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        Bakan Memişoğlu: Orman yangınlarından 538 kişi etkilendi

        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Şimdiye kadar 538 kişi orman yangınlarından etkilendi, hafif yaralısından görevlisine kadar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:45
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        Bakan Memişoğlu: Orman yangınlarından 538 kişi etkilendi
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        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Şimdiye kadar 538 kişi orman yangınlarından etkilendi, hafif yaralısından görevlisine kadar. 1'i ağır olmak üzere 3 hastamız tedavi altında. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Giresun'a geldi. Giresun Valiliği'ni ziyaret ederek burada açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Giresun, gerçekten doğa harikası bir il. Fındığın merkezi ve herkese tavsiye ettiğimiz besleyici bir gıda. Fındığın değerini bilmeli ve tüketmeliyiz. Maalesef Türkiye'de kilo konusu hala sorun. Bunu çözmeli ve iyi beslenmeliyiz. Tütün ve sigara kullanımı konusunda hep birlikte seferber olmamız gerekiyor. Toplum ve sağlıkçılar olarak bu konuda özel bir çaba harcıyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Toplumun bize destek vermesini istiyoruz" dedi.

        'ÇOK KULLANILAN SİGARAYI AZALTTIRACAĞIZ'

        Bakan Memişoğlu, sigara kullanımını azaltmak için harekete geçeceklerini ifade ederek, "Türkiye'de 3 kişiden 1'i sigara içiyor. Akciğer kanserinde dünyanın ilk üçünde olan bir ülkeyiz. Toplumun kötü alışkanlıklarından kurtulması için büyük bir çaba içindeyiz. Büyük bir seferberlik başlatacağız. Bunu ceza ya da yasakla değil, toplumun kültürü ile olacağına inanıyoruz. Sigara kullanım oranının düşmesi konusunda toplumdan destek bekliyoruz. Kullanıcıların da bu konuda kendisini hazırlamasını, sigarayı bırakmak için bir çaba harcamasını bekliyoruz. 3 kişiden 1'inin sigara içtiği toplum sağlıklı olamaz. Nüfusu genç olan bir ülkeyiz. Gelecekte sağlığımızı kaybetmekle karşı karşıya olacağız. Herkes, 'bana bir şey olmaz' mantığı ile sigara içiyor. Halbuki akciğeriniz simsiyah, kanser olmaz riskiniz 10 kat fazla. Hayat kaliteniz ve uyku düzeniniz bozuluyor. Nefes alamama riskiniz yaşlandıkça artıyor. Yorgun olduğunuz için yaşam kaliteniz yeterli olmuyor. Kullanıcılar ile sigara illetinden kurtulmak için çaba harcayacağız. Sağlık Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimizi artıracağız. Toplumun bu konudaki çabasını destekleyeceğiz. Çok kullanılan sigarayı azalttıracağız. Hedefim yüzde 30'ların çok daha altına inmek" diye konuştu.

        'DİKKATLİ OLUNMASI GEREK'

        Yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin konuşan Memişoğlu, "Orman yangınları dolayısıyla maalesef içimiz yanıyor. Arkadaşlarımızdan Allah razı olsun, mücadele ediyorlar. Şimdiye kadar 538 kişi orman yangınlarından etkilendi, hafif yaralısından görevlisine kadar. 1'i ağır olmak üzere 3 hastamız tedavi altında. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Dikkatli olunması gerek. Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Dikkatli olup koruyuculuğu ön planda tutarsak, yangın çıkmadan önlem alırsak yangınların azalacağına inanıyoruz. Allah arkadaşlarımızın yardımcısı olsun. İnşallah çok sürmeden söndürülür. Onlar için dua ediyoruz" dedi. Bakan Memişoğlu, AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nı ve Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret edip, ardından Ordu'ya hareket edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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