Güce'de doğal gaz çalışmaları başladı

GİRESUN (AA) - Güce ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, gazetecilere, uzun süredir yoğun emek sarf ettikleri doğal gaz yatırımı için ilçe merkezinde ilk kazmanın vurulduğunu söyledi.

Doğal gaz çalışmalarının ilçe merkezinde hızlı şekilde sürdürüleceğini dile getiren Boduroğlu, planlanan şekilde diğer mahallelerde de çalışma yapılacağını aktardı.

Boduroğlu, belediye olarak doğal gaz firmasına işin daha hızlı yürümesi ve ilçe halkının doğal gaza bir an evvel kavuşması için kazı çalışmalarında yardımcı olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kazı çalışmaları sırasında vatandaşlarımıza verilecek rahatsızlık noktasında belediye olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. AKSA firması merkez mahallede doğal gaz çalışmalarını hızlı bir şekilde bitirerek yıl sonunda ilçe halkını doğalgaza kavuşturmayı planlıyor. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla ilçemizde de doğal gazı kullanmaya başlamış olacağız. Bu projemizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."







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