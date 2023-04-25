Giresun'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Karabedir mevkisinde M.P. idaresindeki 34 JVD 43 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Engin Ejdar'a (64) çarptı.

Ejdar, olay yerinde hayatını kaybetti.





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