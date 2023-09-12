Fındık üreticilerine Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru uyarısı
Giresun'da Bulancak Ziraat Odası Başkanı Sadullah Aydın, fındık üreticilerine Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını yenileme uyarısında bulundu.
Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan ÇKS başvurularının 2 Ocak 2024'de sona ereceğini belirtti.
Üreticilerin kayıtlarını mutlaka yenilemeleri gerektiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:
"Üreticilerimizin ÇKS dosyaları Ziraat Odamızda hazır. Üreticilerimiz, işlemleri için belirtilen tarihler arasında odamıza gelerek dosya işlemleri yapıldıktan sonra, İlçe Tarım Müdürlüğüne dosyalarını teslim edebileceklerdir. e-devlet üzerinden müracaat etmek isteyenler, e-devlet şifreleri ile gelerek ÇKS işlemlerini yaptırabileceklerdir."